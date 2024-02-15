Республиканский претендент на пост президента США собирается оказать давление и на Киев, и на Москву. Рычагом давления на Украину может стать угроза прекращения помощи, а на Россию — наоборот, увеличение помощи Киеву.

Добивающийся избрания на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре намерен оказать давление и на Россию, и на Украину, чтобы вынудить их начать переговоры о прекращении огня, сообщило в четверг, 15 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении Трампа. Бывший президент, являющийся ведущим кандидатом на выдвижение от республиканцев в нынешнем году, ранее неоднократно заявлял, что в случае своего избрания прекратит войну в Украине в кратчайшие сроки.

По словам собеседников Bloomberg, Трамп собирается подтолкнуть Украину к началу переговоров с Россией, пригрозив ей прекращением поставок оружия. Бывший президент уже сейчас агитирует республиканцев в Конгрессе за то, чтобы они не поддерживали пакет помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов.

Неясные условия заключения мира между Украиной и Россией



Рычагом давления на Россию, напротив, должны стать угрозы резко увеличить военную помощь Украине и ужесточить санкции против РФ. При этом советники Трампа ничего не говорят об условиях мирных переговоров, в том числе о ключевом условии Украины — выводе российских войск с ее международно признанной территории.

Несколько советников Трампа, включая Ларри Кудлоу и Роберта ОʼБрайена, также публично выступали за ужесточение санкций в отношении Центробанка РФ, чтобы повлиять на решение Путина продолжать войну, отмечает Bloomberg. Источники агентства добавили, что пока никто из команды Трампа не ведет переговоры с российскими и украинскими посредниками, поскольку по законам США частным организациям запрещено вести переговоры такого уровня от имени Белого дома.

В июне 2023 года Трамп в интервью Reuters допускал, что Украине, возможно, придется уступить часть оккупированных территорий России, чтобы остановить войну. Власти Украины называют главным условием прекращения войны вывод войск РФ со всей территории страны. Россия настаивала на том, чтобы Киев признал аннексированные и захваченные войсками РФ территории Украины российскими. Москва неоднократно обвиняла Киев в срыве переговоров, которые проходили в начале войны. Киев эти обвинения отвергает.

Планы Трампа в отношении НАТО

По сведениям Bloomberg, союзники Трампа также обсуждают идею "двухуровневого НАТО", где пятая статья Североатлантического договора будет распространяться лишь на те страны, которые выполняют норму по расходам на оборону на уровне 2 процентов ВВП. Некоторые союзники Трампа выступают и за введение новых тарифов для отстающих стран НАТО.

Как отмечает Bloomberg, если эти инициативы будут реализованы, то они радикально изменят проводвишуюся десятилетиями международную политику США и приведут к расколу НАТО, которая определяла европейскую безопасность со времен холодной войны.

Президент России Владимир Путин накануне в интервью корреспонденту "России-1" Павлу Зарубину заявил, что для него лично более "выгодным" лидером США был бы нынешний президент Джо Байден, а не Дональд Трамп, поскольку Байден, по его словам, более опытный и прогнозируемый. Сторонники Трампа в соцсетях активно цитируют это высказывание, утверждая, что Трамп, вопреки утверждениям демократов о том, что его политика выгодна России, является более сильным лидером, чем Байден.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!