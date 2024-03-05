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Государственный департамент США сообщил, что Виктория Нуланд, третий по рангу американский дипломат, покинет свой пост до конца месяца, сообщает русская служба Би-би-си.

Профессиональный дипломат, Нуланд занимала пост помощника госсекретаря по делам Европы в администрации Обамы, ушла в отставку в 2017-м году после вступления в должность президента Дональда Трампа, победившего на выборах в 2016-м, и вернулась в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам в администрации Байдена.

Считалось, что она сменит Венди Шерман на посту заместителя госсекретаря — и даже исполняла ее обязанности в течение семи месяцев после отставки Шерман, — но в итоге Джо Байден нашел другого человека на этот пост.

Нуланд работала в посольстве США в Москве в 1990-е годы, затем стала послом США в НАТО, а потом — пресс-секретарем Госдепартамента во время первого срока президента Барака Обамы.

Будучи пресс-секретарем министерства, а затем помощником госсекретаря по делам Европы, Нуланд не раз вызывала гневную реакцию российского руководства за свою открытую поддержку Украины, особенно после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Бывший госсекретарь Джон Керри вспоминал, что когда Нуланд покинула пост пресс-секретаря во время его пребывания в должности, чтобы возглавить европейский отдел, министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил его с тем, что он "избавился от этой женщины". По словам Керри, он ответил Лаврову, что не избавился от нее, а "повысил в должности".

Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен похвалил Нуланд за три с половиной десятилетия государственной службы и поблагодарил за ее роль в формировании политики США по всему миру при шести президентах и 10 госсекретарях.

"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению Путина в Украину, в создании глобальной коалиции для обеспечения его стратегического провала и в оказании помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо стоять на своих ногах — демократически, экономически и в военном отношении", — говорится в заявлении Блинкена.

В России Нуланд запомнилась по "печенькам Госдепа" — во время Майдана в Киеве в 2013 году она вместе с послом США в Украине Джеффри Пайеттом посетила палаточный городок протестующих, где раздавала им бутерброды и булочки из пакета, принесенного послом.

В сообщениях российских СМИ продукты превратились в "печеньки", а само слово впоследствии зажило своей жизнью и часто употреблялось в российских медиа для описания поддержки протестов со стороны США.

Причины отставки Нуланд в заявлении Госдепартамента не приводятся.

На посту заместителя секретаря ее временно заменит другой профессиональный дипломат, Джон Басс, бывший посол в Афганистане, руководивший выводом американских войск из страны.

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