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Бывший сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в штате Массачусетс Джек Тейшейра признал вину в утечке секретных документов Пентагона и в рамках сделки со следствием согласился на 16-летний срок заключения в обмен на то, что прокуроры снимут с него более серьезные обвинения в шпионаже.

Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в умышленном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны.

По условиям соглашения он будет приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 50 тысяч долларов. Он также должен помочь сотрудникам разведки оценить масштабы и последствия утечки.

Тейшейра был арестован в апреле прошлого года по подозрению в причастности к крупнейшей за последнее десятилетие утечке американских секретных документов, часть из которых касалась войны в Украине.

Документы, в частности, указывали на обеспокоенность США военным потенциалом Украины и свидетельствовали о том, что Вашингтон может следить за союзниками, а также содержали другую чувствительную информацию.

Тейшейра, которому на момент ареста был 21 год, курировал небольшую закрытую группу на популярной у геймеров платформе Discord, где начал выкладывать секретные файлы еще в конце 2022 года. Позднее они разошлись по интернету.

В понедельник, отвечая на вопрос федерального судьи в Бостоне о том, знал ли он, что документы были засекречены, Тейшейра ответил: "Да, ваша честь".

Если бы ему предъявили обвинения в шпионаже, Тейшейра мог получить пожизненный срок.

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