Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила на пленарном заседании Европарламента, сообщает пресс-служба ЕП.

Обращаясь к депутатам Европарламента Юлия Навальная заявила, что убийство ее мужа, лидера российской оппозиции Алексея Навального показало, что Владимир Путин способен на все и переговоры с ним невозможны. «Мне постоянно задают вопрос: „Чем мы можем помочь?“ Я попытаюсь ответить на этот вопрос», — сказала она.

«Путин — кровавый главарь организованной преступной группировки... Никаких дипломатических нот, а расследование финансовых махинаций. Не заявления о беспокойстве, а поиск сообщников мафии Путина в ваших странах, скрытных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги, - заявила Навальная.

"В этой борьбе у вас есть надежные союзники — десятки миллионов россиян выступают против Путина, против войны, против того зла, которое он несет. Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем», — сказала она.

"Столпы самодержавия в конце концов всегда, всегда рушатся под тяжестью собственной коррупции и присущего людям желания жить свободно. Это неизбежно случится благодаря тому, что сделали Алексей и ваша семья», заявила, приветствуя Юлию Навальную, президент ЕП Роберта Метсола.

Депутаты поддержали Юлию Навальную овацией.

Напомним, завтра, 29 февраля Европарламент примет резолюцию в связи с убийством Навального. Ожидается, что в ней будет говориться о необходимости принятия мер «в поддержку политических заключенных и притесняемого гражданского общества» в России.

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