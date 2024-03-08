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Президент США Джо Байден выступил с последней перед грядущими выборами ежегодной программной речью, State of the Union, и начало речи посвятил российскому лидеру Путину, развязанной им войне, а также критике высказываний Дональда Трампа о НАТО и союзниках США.

"Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, что тот может делать что ему заблагорассудится. Я считаю, это возмутительно, это опасно и это неприемлемо!" — заявил Байден.

Потенциальный соперник Байдена на выборах в конце этого года Дональд Трамп на одной из встреч со сторонниками рассказал о будто бы случившемся у него во время его президентства разговоре с лидером некой европейской страны НАТО. В этом разговоре Трамп будто бы заявил, что Америка не станет помогать этой стране, если на нее нападет Россия, поскольку эта страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов в 2% ВВП.

Байден сразу после этой речи Трампа назвал ее "безмозглой и безответственной".

"Мы должны остановить Путина! — заявил Байден в четверг в ежегодной речи перед в Конгрессе США. — Если Соединенные Штаты бросят Украину, Украина окажется в опасности, Европа окажется в опасности, мир окажется в опасности".

"Я хочу сказать президенту Путину одну простую вещь: мы не бросим союзников. Мы не склонимся. Я не склонюсь!" — продолжил Байден.

Словам о необходимости поддерживать Украину стоя аплодировали не только конгрессмены и сенаторы от Демократической партии, но и некоторые республиканцы.

Однопартийцы Байдена вскакивали и аплодировали стоя практически каждой его реплике на протяжении всей речи.

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