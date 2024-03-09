Папа римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI призвал Россию и Украину "вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".

Журналист спросил понтифика о его позиции в споре между теми, кто говорит, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла отбить российские войска, и теми, кто утверждает, что это узаконит действия агрессора. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово „переговоры" — это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?"

"Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока не стало хуже", — добавил Франциск.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил провести мирный саммит с участием России, чтобы положить конец войне.

Зеленский заявил, что хочет мира, но не готов отдать России захваченные территории. Мирный план Зеленского предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины и восстановление границ. Кремль отказался от участия в мирных переговорах на условиях, выдвинутых Киевом.

Интервью главы Римско-католической церкви было записано в феврале, задолго до предложения Эрдогана, отмечает Reuters. Полностью оно выйдет в эфир 20 марта.

Агентство также обращает внимание, что Франциск впервые использовал такие термины, как "белый флаг" или "поражение", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом он уже говорил о необходимости переговоров.

В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАС, Франциск сказал, что "переговоры — это не капитуляция".

"Это мужество не доводить страну до самоубийства", — сказал он.

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