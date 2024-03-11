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Государственная полиция и Государственная пограничная охрана во время предстоящих в конце этой недели выборов президента России по мере возможностей будут проводить "скрининг" людей, которые придут на избирательный участок в посольство РФ, на предмет наличия у них прав на пребывание в стране, сообщил в программе "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Начальник Госполиции призвал проживающих в Латвии граждан России и желающих принять участие в выборах президента РФ, считаться с возможными проверками на улицах.

Такие же проверки проводятся российскими службами, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России, отметил Рукс.

Предупреждают, что в ходе проверок российских граждан могут быть выявлены серьезные нарушения правил пребывания в стране, что может привести к началу процедуры выдворения из Латвии. Для соблюдения установленного правовыми нормами порядка в проверках также будут участвовать представители Управления по делам гражданства и миграции.

Во время выборов президента России в Латвии Госполиция будет работать в усиленном режиме, строго пресекая любые попытки прославления российской агрессии, подчеркнул Рукс.

О том, как российская сторона организует выборы для проживающих в Латвии граждан и как будут реагировать латвийские правоохранительные органы, читайте здесь.

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