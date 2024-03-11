Начальник Госполиции призвал проживающих в Латвии граждан России и желающих принять участие в выборах президента РФ, считаться с возможными проверками на улицах.
Такие же проверки проводятся российскими службами, когда граждане Латвии идут голосовать на избирательные участки в России, отметил Рукс.
Предупреждают, что в ходе проверок российских граждан могут быть выявлены серьезные нарушения правил пребывания в стране, что может привести к началу процедуры выдворения из Латвии. Для соблюдения установленного правовыми нормами порядка в проверках также будут участвовать представители Управления по делам гражданства и миграции.
Во время выборов президента России в Латвии Госполиция будет работать в усиленном режиме, строго пресекая любые попытки прославления российской агрессии, подчеркнул Рукс.
О том, как российская сторона организует выборы для проживающих в Латвии граждан и как будут реагировать латвийские правоохранительные органы, читайте здесь.