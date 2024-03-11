АО Pasažieru vilciens связалось с двумя пассажирами, которые на прошлой неделе выпали из поезда, поскольку в Лиелварде он остановился в месте, где не было платформы. Обеим женщинам предприятие пообещало погасить расходы на реабилитацию, сообщили порталу Delfi в компании.

Поезд с удлиненным составом остановился ровно у остановки первого вагона, об этом свидетельствует видеозапись, сообщили в компании.

"На участке "Лиелварде — Скривери" ведутся ремонтные работы. Возможно, из-за ремонта знак остановки был установлен неправильно, поэтому мы обратились в Железнодорожную инспекцию ГАО Latvijas dzelzceļš с просьбой провести проверку. В свою очередь, если пассажир оказался в аналогичной ситуации — поезд остановился, но выйти из него небезопасно, просим обращаться к кондуктору или воспользоваться стоп-краном, кондуктор подойдет и свяжется с машинистом, указав, как действовать безопасно", — сообщили в компании.

Как уже сообщалось, 8 марта свидетельница рассказала о происшествии на железнодорожной станции "Лиелварде", когда в момент остановки поезда для последних вагонов не хватило платформы. Две женщины получили травмы, когда выходили из поезда. ViVi связалась с пассажирками и возьмет на себя расходы на реабилитацию.

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