На железнодорожной станции "Лиелварде", выходя из поезда, пострадала женщина. Об этом сообщила в социальной сети X свидетельница ЧП. После падения пострадавшая была доставлена для оказания помощи в медицинское учреждение.

Пользовательница соцсети X Илзе Расса сообщила, что 8 марта, на станции "Лиелварде" произошло ЧП: поезд, который направлялся из Риги в Даугавпилс, остановился таким образом, что последние вагоны состава оказались не напротив платформы, на которую должны сойти с поезда пассажиры.

Две женщины не могли нормально выйти из поезда. Одна из них при падении упала на спину, вторая при падении разбила лоб. Ни одна из женщин не смогли встать самостоятельно. На место происшествия была вызвана Служба неотложной медицинской помощи.

По мнению Рассы, поезд остановился в месте, неподходящем для высадки пассажиров последнего вагона.

В СНМП пояснили, что в пятницу, в 13.42 был получен вызов о ЧП на ж/д станции "Лиелварде". Одной пострадавшей оказали помощь, а затем в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение.

Представитель AS Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс указал, что этот инцидент не зафиксировали ни кондуктор, ни какой-либо другой сотрудник LDz.

Бутанс рассказал, что поезд остановился ровно напротив отметки, где у него предусмотрена остановка. При этом представитель LDz заметил, что в связи с большим потоком пассажиром составы поездов увеличивают. Теперь компания обратится в Железнодорожную инспекцию с просьбой проверить, как размещается знак об остановrе поезда при нормальном составе и удлиненном.

"Если когда-то пассажир попадает в такую ситуацию, что поезд останавливается в таком месте, где нет перрона, просим незамедлительно сообщать об этом кондуктору, а кондуктор свяжется с машинистом", — пояснил Бутанс.

Также компания Pasažieru vilciens призвала пострадавших женщин связаться с предприятием для обсуждения вопроса о компенсации.

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