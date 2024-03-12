В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) признала 21 человека не соответствующим работе на объектах критической инфраструктуры и выдала отрицательные заключения, говорится в отчете о деятельности СГБ за прошлый год.

В прошлом году СГБ продолжала регулярно информировать персонал критической инфраструктуры о разведывательных рисках, признаках подозрительных инцидентов и предпочтительных действиях при обнаружении таких инцидентов.

СГБ также продолжала проверять лиц, работающих на таких объектах, оценивая их в контексте разведывательных рисков. В целом в 2023 году СГБ проверила 6 831 сотрудника критической инфраструктуры.

Наиболее распространенными причинами отрицательного заключения были значительные разведывательные риски и связи с организованной преступностью. В значительной части случаев служба установила, что люди поддерживают прокремлевскую и тоталитарную идеологию.

Критическая инфраструктура — это объекты, системы или их части, расположенные в Латвии, которые необходимы для выполнения важных государственных функций, а также для здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия населения — дороги, больницы, аэропорты, порты.

Разрушение или нарушение работы объектов критической инфраструктуры окажет существенное влияние на выполнение государственных функций.

Также в прошлом году СГБ проверила 4 211 человек, занятых в авиационной отрасли. Риски были выявлены в отношении семи человек.

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