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Из-за отсутствия контроля над контентом в мессенджере Telegram есть группы, участники которых распространяют контент, прославляющий, оправдывающий и призывающий к терроризму, говорится в отчете о деятельности Службы государственной безопасности (СГБ) за прошлый год.

В прошлом году СГБ констатировала активное участие гражданина Латвии в нескольких таких международных группах, поддерживающих правый экстремизм и терроризм. 11 июля 2023 года после тщательного расследования служба возбудила в отношении этого человека уголовный процесс по статьям 79.4 и 79.6 Уголовного закона.

СГБ усмотрела в деятельности лица признаки таких преступлений, как оправдание терроризма, обучение и вербовка других лиц для терроризма.

СГБ установила, что гражданин Латвии в виртуальной среде целенаправленно находил и распространял пропаганду терроризма, видеозаписи террористических актов, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и различного оружия. СГБ выяснила, что указанное лицо администрирует в Telegram несколько международных групп, поддерживающих правый экстремизм и терроризм, способствуя распространению контента, разжигающего ненависть и оправдывающего насилие.

В своих постах этот человек выражал враждебное отношение к людям с другим цветом кожи, кожи, этническим, религиозным и сексуальным меньшинствам. На его личных носителях данных СГБ обнаружила большое количество материалов, связанных с терроризмом: манифесты Андерса Беринга Брейвика, Брентона Тарранта, Джеймса Мэйсона и других правых террористов, видеозаписи террористических актов, инструкции по изготовлению и использованию оружия и взрывчатки.

Служба также нашла у мужчины практические инструкции по проведению террористических атак, разработанные исламистскими группировками. В ряде случае эти инструкции использовали при планировании терактов сторонники правого терроризма в Европе.

В ходе расследования СГБ установила, что гражданин Латвии в индивидуальном порядке отправлял нескольким лицам полезную для проведения терактов информацию — инструкции по изготовлению взрывчатки и оружия, видеозаписи террористических актов. В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного процесса.

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