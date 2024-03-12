Публично прозвучавшая информация о том, что через латвийские порты в Россию экспортируется марганцевая руда, свидетельствует о системных недостатках, считает президент страны Эдгар Ринкевич.

Президентская пресс-служба проинформировала портал Delfi о том, что экспорт марганцевой руды в Россию во вторник, 12 марта, стал темой для беседы Ринкевича с главой Службы государственных доходов Байбой Шмите-Роке.

Президент отметил, что эта информация свидетельствует о системных недостатках.

По мнению Ринкевича, ответственным учреждениям нужно улучшить сотрудничество, чтобы критически оценить, какими исключениями в применении санкций мы рискуем поддержать российскую военную индустрию.

Также Ринкенвич призвал своевременно выявлять такие случае и активно обсуждать их на уровне Европейского союза.

Ранее эстонское издание Postimees сообщило, что после вторжения России в Украину поставки марганцевой руды, необходимой для оборонной промышленности, в Россию резко возросли. Причем с прошлого года часть поставок осуществляется через порт Sillame. Компания-оператор порта наполовину принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Титасу Вехи.

Также издание утверждало, что поставки осуществляются и через Латвию.

По данным, имеющимся в распоряжении, Postimees, почти 90% марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, было перевалено через Эстонию и Латвию. Большая часть таких грузов переваливается в портах Риги и Вентспилса, но с прошлого года марганцевая руда также выгружается и складируется в порту Силламе до того, как поезда с этим грузом отправляются в Россию.

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