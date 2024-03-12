Необходимость сокращения количества пищевых отходов стала в последние годы одной из актуальных проблем во всем мире. В Европейском союзе в год на душу населения образуется около 127 кг пищевых отходов. Это серьезная проблема и для школьных столовых, где каждый день выбрасывается несколько килограммов еды, потому что детям предложенные обеды просто не нравятся, сообщает 360TV ZIŅneši.

Чтобы решить эту проблему, в нескольких латвийских школах ввели принцип шведского стола, когда ребенок сам набирает еды, которая ему нравится, и в том количестве, в котором хочет. Этот опыт позаимствован из скандинавских стран. Как это работает, 360TV ZIŅneši посмотрели в Ругайской средней школе Балвского края — одной из первых в Латвии, где такая модель питания школьников была введена уже почти 10 лет назад.

Принципом шведского стола очень довольны и дети, и родители. Если есть желание, всегда можно взять дополнительную порцию, кроме мясных блюд, которые раздаются порционно. Это связано с расходами — на каждого ребенка это 2 евро и 61 цент, из которых на закупку продуктов уходит лишь около половины.

"Когда мы начинали, мы думали, как это будет происходить, хватит ли еды на всех, но оказалось, что это очень выгодно детям. У нас есть дети, у которых дома, возможно, не такие хорошие условия, как в городах, и они накладывают себе большие порции в соответствии со своими потребностями и желаниями. Другие, наоборот, берут мало, тем самым соблюдается равновесие", — рассказала школьный повар Валентина Спроге.

Все опрошенные дети согласились с тем, что шведский стол — лучшее решение для школьного питания. С тех пор как его ввели, все сыты, и каждый может выбирать блюда по своему вкусу.

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