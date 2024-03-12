Foto: Shutterstock
Необходимость сокращения количества пищевых отходов стала в последние годы одной из актуальных проблем во всем мире. В Европейском союзе в год на душу населения образуется около 127 кг пищевых отходов. Это серьезная проблема и для школьных столовых, где каждый день выбрасывается несколько килограммов еды, потому что детям предложенные обеды просто не нравятся, сообщает 360TV ZIŅneši.

Чтобы решить эту проблему, в нескольких латвийских школах ввели принцип шведского стола, когда ребенок сам набирает еды, которая ему нравится, и в том количестве, в котором хочет. Этот опыт позаимствован из скандинавских стран. Как это работает, 360TV ZIŅneši посмотрели в Ругайской средней школе Балвского края — одной из первых в Латвии, где такая модель питания школьников была введена уже почти 10 лет назад.

Принципом шведского стола очень довольны и дети, и родители. Если есть желание, всегда можно взять дополнительную порцию, кроме мясных блюд, которые раздаются порционно. Это связано с расходами — на каждого ребенка это 2 евро и 61 цент, из которых на закупку продуктов уходит лишь около половины.

"Когда мы начинали, мы думали, как это будет происходить, хватит ли еды на всех, но оказалось, что это очень выгодно детям. У нас есть дети, у которых дома, возможно, не такие хорошие условия, как в городах, и они накладывают себе большие порции в соответствии со своими потребностями и желаниями. Другие, наоборот, берут мало, тем самым соблюдается равновесие", — рассказала школьный повар Валентина Спроге.

Все опрошенные дети согласились с тем, что шведский стол — лучшее решение для школьного питания. С тех пор как его ввели, все сыты, и каждый может выбирать блюда по своему вкусу.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit