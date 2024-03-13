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С 13 марта вновь вводится усиленный режим охраны восточной границы, который будет действовать до 12 сентября этого года.

Кабинет министров во вторник, 12 марта, принял решение ввести режим усиленной охраны в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, в Каунатской волости Резекненского края и Даугавпилсе в связи с возобновившимся ростом числа попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Государственная пограничная охрана (ГПО) обеспечивает непрерывную охрану восточной границы, однако в связи с ростом числа попыток незаконного пересечения границы Государственной полиции и Национальным вооруженным силам поручено оказывать ГПО необходимую поддержку.

Как сообщалось, в этом году пресечены попытки 304 человек незаконно перейти границу, а два человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

Осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились. Сообщения об усилении потока нелегальных иммигрантов с территории Беларуси поступают также из Литвы и Польши.

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