Предполагается, что до 2025 года кибератаки переживут как минимум треть предприятий и учреждений латвийской критической инфраструктуры, сказал в большом интервью агентству LETA председатель правления предприятия Tet Улдис Татарчук.

По словам Татарчука, число киберинцидентов растет, и такие атаки становятся "умнее". Поэтому Латвии нужно очень серьзно отнестись и к поддержке уже имеющихся навыков, и к инвестициям в новые технологии — чтобы каждый день быть на высоком уровне готовности.

Глава Tet упомянул, что самая крупная на сегодня кибератака произошла в тот день, когда Сейм принял решение о том, что Россия является террористическим государством.

Татарчук добавил, что уровень осведомленности о киберугрозах как в государственных учреждениях, так и в муниципальных, а также в частном секторе находится на высоком уровне, но оптимизм уменьшается, когда речь идет о том, сколько средств инвестируется в решения кибербезопасности.

"Инвестиции должны быть срочно и сейчас! Развитие должно быть быстрее", — подчеркнул Татарчук. По оценкам Tet, от 20 до 30% учреждений и компаний должны делать гораздо больше, чем они делают в этой сфере сейчас.

При этом он подчеркнул, что за последние два года — и особенно за последний год — достигнут достаточный прогресс.

"У тому же нам нужно использовать возможность многому научиться у Украины. Мы проводим киберзащиту для наших клиентов в Украине, и там мы видим как объемные, так и технологически сложные атаки. Мы сейчас с этим сталкиваемся и будем продолжать как инвестировать, так и готовить экспертов высокого уровня, чтобы мы могли поддерживать эту защиту. Это так же важно, как пулеметы, так же важно, как большое количество "земессаргов". Устойчивость безопасности киберпространства и стабильность критической инфраструктуры также чрезвычайно важны", — подчеркнул Татарчук.

Председатель правления Tet отметил, что опыт Украины показывает,, как важна независимость инфраструктуры от сбоев в электросетях — и к такого рода инцидентам нам нужно быть подготовленными лучше чем сегодня. Требуется и создание кооперации между операторами, и лучше это сделать вовремя. А не так, как это пришлось делать украинцам, вводивших изменения в технологические решения уже в условиях войны.

В прошлом году, по предварительным данным, технологическое предприятие SIA Tet работало с оборотом 292 млн евро, что на 10,6% меньше, чем в 2022 году. При этом прибыль компании составила 17,8 млн евро. В 2023 году Tet произвела инвестиции на сумму в 30,3 миллиона евро.

Tet принадлежит государственному SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" (51%) и предприятию Tilts Communications, которое является дочерней компанией Telia Company (49%).

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