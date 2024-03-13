С начала войны в Украине Евросоюз ввел против России уже 13 пакетов санкций. Но ни в один не была включены марганцевая руда — стратегически важное для Кремля сырье, используемое в производстве оружия. Россия импортирует руду в том числе через латвийское порты и железную дорогу. Министерства занялись поисками возможного решения, но тут же возник вопрос, единственная ли это "дыра" в санкциях, или есть и другие, сообщает портал Rus.Lsm.

На предприятии Latvijas dzelzceļš (LDz) не отрицают, что снабжать таким сырьем Россию плохо, но LDz как любому госпредприятию нужно действовать по закону. Финансовую выгоду нельзя сбрасывать со счетов, а юридических оснований для ограничений нет, заявил председатель правления компании Ринальд Плявниекс.

МИД и Минсообщения — те ведомства, с чьей стороны должна исходить инициатива. Но когда в начале февраля МИД спросил у других министерств, что следовало бы включить в новый пакет санкций, марганцевую руду никто не назвал. Теперь Минсообщения советует это сделать, пояснил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

Министр сообщения Каспар Бришкенс, со своей стороны, возразил, что за оборот стратегических товаров отвечает МИД, в котором есть спецотдел надзора за их оборотом, тогда как Минсообщения такими мощностями на располагает. Но как только решение на национальном уровне или уровне ЕС появится, в Минсообщения готовы немедленно прекратить транспортировку конкретных грузов.

С 1 апреля надзор за введением санкций в Латвии будет исполнять Служба финансовой разведки. В МИД подчеркнули, что введение санкций — это не одноразовое мероприятие, а постоянное наблюдение, корректировка и улучшение процесса. В свою очередь, заместитель директора Службы финансовой разведки Паулис Ильенков рассказал, что число сообщений о подозрительных сделках выросло с 12 в 2021 году до 510 в 2023-м.

12 марта на заседании парламентской подкомиссии по развитию предпринимательской деятельности депутаты попросили ответственные учреждения предоставить письменные рекомендации и предложения о том, как можно на законодательном уровне улучшить контроль за соблюдением санкций против России и Беларуси в Латвии.

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