Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож исключен из санкционного списка Евросоюза. Соответствующие изменения списка опубликованы в Журнале Европейского совета во вторник, 12 марта.

Помимо Воложа санкции сняты с бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и гражданина Словакии Йозефа Хамблека, который возглавляет европейское отделение основанного в России мотоклуба "Ночные волки".

Кроме того, Евросоюз убрал из санкционного списка ряд физических лиц в связи с их смертью, в том числе командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, погибшего вместе с Евгением Пригожиным при крушении самолета в августе прошлого года, депутатов Госдумы Николая Борцова и Дмитрия Зубарева, а также замминистра обороны РФ Геннадия Жидко. При этом самого Пригожина из списка не удалили.

В документе это решение объясняется тем фактом, что его сын Павел также находится под санкциями и является прямым наследником. Из-за этого "целесообразно сохранить" санкции против активов Евгения Пригожина.

"Существует вероятность того, что в противном случае соответствующие активы будут использованы для финансирования агрессивной войны России против Украины или других действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в документе.

Волож подпал под европейские санкции в июне 2022 года на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. Вскоре после этого предприниматель покинул руководящие посты в "Яндексе" и международных дочерних структурах группы.

В августе 2023 года Волож впервые с начала войны выступил против действий российских войск в Украине, назвав вторжение "варварским". Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен попросил Евросоюз снять с него санкции.

Сам "Яндекс" находится в процессе реструктуризации. Предполагается, что контроль на российской частью бизнеса получит консорциум инвесторов из РФ, а в нидерландской материнской компании его разделят Аркадий Волож и иностранные акционеры, среди которых до 2022 года были крупнейшие западные фонды.

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