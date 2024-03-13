В среду, 13 марта, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявления инициировала передачу инициативы жителей об ограничении использования личных смартфонов в начальной школе на рассмотрение парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Автор инициативы — директор основной школы Валле — Янис Виеглиньш хочет добиться запрета на использование смартфонов в начальных и основных школах, что позволит ученикам младших классов больше концентрироваться на учебе.

По мнению Виеглиньша, сами дети не понимают последствий того, как гаджеты влияют на успеваемость и мешают достигать лучших результатов в учебе.

По мнению автора инициативы, запрет на смартфоны позволит улучшить оценки, будет способствовать здоровому образу жизни детей, снизит влияние неблагоприятного и даже вредного содержания соцсетей на детей и школьную жизнь.

Парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Рейнберга ("Новое Единство") отметила, что в Сейме уже рассматривается несколько инициатив, как связаных с проблемой использования смартфонов, так и с безопасностью в школах в целом.

По ее словам, в парламентской комиссии по образованию прошло несколько заседаний, на которых велась работа над различными поправками к законам, в том числе об ограничении использования смарт-устройств. Как отметил представитель Минобразования, на данный момент в рамках рабочей группы комиссии достигнуто концептуальное видение, согласно которому школа определяет порядок использования гаждетов.

Однако о абсолютном запрете речи не идет, поскольку сами учителя прибегают к интерактивным формам обучения и гаджеты нужны — например, детям необходимо сканировать QR-код, добавила Рейнберга.

Рудолфс Калванс, руководитель Латвийской ассоциации руководителей образования Латвии, считает, что те же проблемы наблюдаются и в старших классах, а не только в начальных и основных школах. И такие проблемы есть в каждой школе, подчеркнул Калванс.

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