Во вторник, 12 марта, на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор подписей за то, чтобы Сейм не признавал переизбрание Владимира Путина в России.

К вечеру среды, 13 марта, инициативу подписали 162 человека. Автором инициативы является общество "Русский голос для Латвии".

Организация отмечает, что предстоящие выборы президента РФ проводятся для переизбрания Путина на пятый президентский срок и не являются законными, легитимными выборами.

Кроме того, "Русский голос для Латвии" обращает внимание на то, что выборы планируется провести на оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины, а политическую систему, СМИ и общественную жизнь в России полностью контролируют власти. Реальных оппонентов Кремля до выборов не допустили, убили или они находятся в заключении, подчеркивают авторы инициативы.

Также общество отмечает, что все выборы последних десятилетий в РФ были фальсифицированы и определить реальное мнение россиян по результатам этих выборов невозможно.

"Владимир Путин и его режим преступны. Его легитимизация недопустима.

Поэтому мы призываем не признавать и результаты этих выборов, и Владимира

Путина в качестве легитимного президента РФ", — подчеркивают авторы инициативы.

По мнению общества "Русский голос для Латвии", решением не признавать переизбрание Путина Латвия продемонстрирует свою приверженность принципам

правового государства, демократии и свободы, подчеркнет непринятие путинского режима и свою солидарность с Украиной.

Ранее сообщалось, что в своем заявлении Комиссия Сейма по иностранным делам призывает не признавать легитимность так называемых выборов президента России, проходящих на оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины.

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