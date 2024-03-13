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Среди стивидоров, занимающихся перевалкой используемой в российской военной промышленности марганцевой руды, есть и те, чьи владельцы связаны с семьями экс-премьера Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнарса Шлесерса ("Латвия на первом месте"), сообщает TV3 Ziņas.

Передача отмечает, что перевалкой марганцевой руды занимаются несколько стивидоров. Среди перегрузчиков есть также KS Terminal и Rīgas ogļu termināls. Оба расположены на Криевусале.

Rīgas ogļu termināls опосредованно принадлежит семьям экс-премьера Шкеле и парламентария Айнарса Шлесерса.

"Терминалы латвийских портов должны строго соблюдать санкции Евросоюза и США против российских товаров и грузов. Поэтому запрещена перевалка грузов, которые включены в список товаров, подпадающих под санкции Европейского союза и США! Каждое предприятие, которое нарушает санкции, должно быть строго наказано! Rīgas ogļu termināls всегда работал, соблюдая законы Латвии, и никогда не нарушал санкции", — пишет Шлесерс в подготовленном для TV3 ответе.

В прошлом году Вентспилсский порт перевалил почти миллион тонн марганцевой руды, а за первые два месяца этого года — почти 63 000 тонн, тогда как в Риге в прошлом году грузооборот этого материала достиг почти полумиллиона тонн, а в этом году суды с марганцевой рудой в Рижский порт еще не заходили.

В Вентспилсе среди компаний, которые переваливают эти грузы, числятся Eurohome Latvija, Stena Line Ports Ventspils, а также участвовавший в так называемых транзитных войнах "Вентспилсский торговый порт", контролируемый швейцарским адвокатом Рудольфом Мерони.

Как сообщалось ранее, Россия импортирует марганцевую руду в том числе через латвийское порты и железную дорогу.

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