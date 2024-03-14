В прошлом году Служба госдоходов (VID) выявила 7789 случаев нарушения санкций, введенных против России и Беларуси. Среди нарушителей были и частные лица, рассказал Латвийскому радио заместитель генерального директора VID в таможенной сфере, директор таможенного управления Раймондс Зукулс.

Из 12 тысяч наименований товаров комбинированной номенклатуры под санкции попадают 6000.

"Каждый следующий пакет санкций расширяет ассортимент этих товаров. Дополнительный анализ показывает, что еще какой-то товар, возможно, приносит доход России или способствует развитию ее военной промышленности, и тогда товары включаются в пакеты", — рассказал Зукулс.

По его словам, санкции при экспорте и импорте товаров отличаются. Чаще всего санкции нарушаются при экспорте в Россию электрооборудования, станков, деталей для машин, металлических изделий и предметов роскоши.

Зукулс рассказал, что при импорте в Евросоюз происходит много манипуляций с происхождением товаров — импортеры утверждают, что это товар не из России, а, например, из стран Центральной Азии. При этом меняется код товара — он декларируется с кодом, аналогичным или близким к коду товара, на который наложены санкции.

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