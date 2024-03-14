Foto: Saeimas administrācija

В четверг, 14 марта, Сейм принял заявление, в котором категорически отвергает и не признает легитимность выборов президента России, которые государство-агрессор проводит на оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины.

В заявлении парламент решительно осуждает имперские устремления России и продолжающуюся агрессию против Украины и требует, чтобы российское правительство прекратило все формы пыток и жестокого обращения с политическими заключенными, сняло все необоснованные обвинения и немедленно и безоговорочно освободило всех политзаключенных.

Депутаты отмечают, что прошло почти десять лет с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь и оккупировала части Донецкой и Луганской областей, и два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое унесло жизни бесчисленного количества людей и привело к огромным страданиям и человеческим жертвам.

В заявлении вновь подчеркивается, что Европейский союз, его члены и союзники по всему миру должны продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая политическую, экономическую, финансовую и военную помощь, а также поддержку гражданского общества и восстановления страны.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit