В четверг, 14 марта, Сейм принял заявление, в котором категорически отвергает и не признает легитимность выборов президента России, которые государство-агрессор проводит на оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины.

В заявлении парламент решительно осуждает имперские устремления России и продолжающуюся агрессию против Украины и требует, чтобы российское правительство прекратило все формы пыток и жестокого обращения с политическими заключенными, сняло все необоснованные обвинения и немедленно и безоговорочно освободило всех политзаключенных.

Депутаты отмечают, что прошло почти десять лет с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь и оккупировала части Донецкой и Луганской областей, и два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое унесло жизни бесчисленного количества людей и привело к огромным страданиям и человеческим жертвам.

В заявлении вновь подчеркивается, что Европейский союз, его члены и союзники по всему миру должны продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая политическую, экономическую, финансовую и военную помощь, а также поддержку гражданского общества и восстановления страны.

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