Истек месяц во вступления в силу запрета на участие в дорожном движении автомобилей с регистрационными знаками России. Госполиция за это время наказала одного нарушителя — конфисковала машину Lada и оштрафовала хозяина на 750 евро, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.

Для некоторых владельцев авто с российскими номерами есть исключение: например, при проезде через Латвию транзитом, но не более одного раза. Для этого автовладельцу нужно заранее задекларировать поездку в разделе э-услуг Дирекции безопасности дорожного движения. Таким образом, за месяц было задекларировано 815 авто с номерными знаками РФ.

Есть и другое исключение: ездить с российскими номерами разрешено тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии в рамках норм международного права. Это касается персон, которые отправляются в короткие поездки, в том числе транзитом, для официальных дел с дипломатическим представительством Латвии, с дипломатическими целями в другой стране или с международной организацией. Сколько таких путешественников было за последний месяц, Латвийскому радио выяснить не удалось.

Всем остальным ездить в Латвии с регистрационными номерными знаками РФ запрещено под угрозой конфискации машины.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram