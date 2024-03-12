В понедельник литовские таможенники задержали на границе с Беларусью автомобиль, зарегистрированный в России. Как отмечает LRT, это первый случай применения запрета на автомобили с российскими номерами.

Автомобиль Audi Q7 был задержан при попытке выезда из Литвы на территорию Беларуси через КПП Мядининкай в понедельник вечером. За рулем находился гражданин Молдовы, однако проверка документов показала, что владеет транспортным средством гражданка РФ, которой в машине не было.

Водитель утверждал, что ему не было известно о введенных в Литве ограничениях на автомобили с российскими номерами. В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении.

"Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины", — заявили в литовской таможне. Водителю же грозит штраф.

С понедельника зарегистрированные в РФ автомобили не могут находиться на территории Литвы. Владельцам таких транспортных средств, проживающих на территории государства, было дано полгода на их перерегистрацию или перемещение в третьи страны.

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