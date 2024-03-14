Сегодня вечером над Юглой вертолет Национальных вооруженных сил (НВС) Black Hawk совершает тренировочный полет — происходит тренировка к медицинской эвакуации, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-офицера командующего НВС Сандру Брале.