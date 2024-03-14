Сегодня вечером над Юглой вертолет Национальных вооруженных сил (НВС) Black Hawk совершает тренировочный полет — происходит тренировка к медицинской эвакуации, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-офицера командующего НВС Сандру Брале.
Она сообщила, что такие плановые тренировочные полеты проводятся регулярно.
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