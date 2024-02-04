С марта по июнь в Латвии запланированы четыре крупномасштабных международных военных учения, сообщает агентство LETA.

В марте пройдут военные учения "Crystal Arrow". Это будут учения по сертификации боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии и учения штаба и подразделений механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил для улучшения командования, планирования и проведения операций.

В апреле пройдут тактические полевые учения "Solar Eclipse IV" для специалистов боевого обеспечения, посвященные поддержке непрямым огнем в глубоком бою.

Международные региональные военные учения "Saber Strike", организованные командованием вооруженных сил США в Европе и Африке, запланированы на апрель и май. НВС примет участие в учениях, чтобы отработать взаимодействие подразделений в тактических операциях, а также провести тактический марш.

В июне состоятся учения "Baltops", крупнейшие и наиболее сложные военно-морские учения в регионе Балтийского моря.

В каждых учениях в Латвии примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram