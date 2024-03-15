В пятницу, 15 марта, начинаются выборы президента России, завершение которых намечено на воскресенье, 17 марта. В Латвии на выборах можно будет проголосовать в посольстве России в Риге, на улице независимости Украины 2, в воскресенье с 8:00. В пятницу около 10:00 у посольства не было ни очередей, ни толп избирателей, сообщили порталу Delfi очевидцы.

Сегодня утром незадолго до 9:00 несколько человек собрались у посольства России с намерением участвовать в голосовании, хотя сегодня и завтра этого делать нельзя, сообщили в Госполиции.

Для установления личности была проведена проверка документов. Два человека проигнорировали требование должностных лиц предъявить документы, стали агрессивными, оказали сопротивление, упали на землю и громко кричали. Их задержали и доставили в управление полиции для дальнейших процессуальных действий.

Госполиция напоминает, что возле мест проведения выборов должностные лица Госполиции и Госпогранслужбы будут строго контролировать соблюдение условий пребывания в Латвийской Республике лиц с государственной принадлежностью к РФ. Будут проверять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на пребывание в стране.

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