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Прокуратура Москвы выпустила предостережение из-за того, что в интернете призывают приходить на городские избирательные участки в 12:00 17 марта "для участия в… несогласованных массовых публичных мероприятиях… с целью нарушения избирательного законодательства", сообщает "Медуза".

Ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации.

Как заявили в прокуратуре, "незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий", за что предусмотрена ответственность по статье 141 Уголовного кодекса (максимальное наказание — до пяти лет колонии).

Политик Алексей Навальный незадолго до своей смерти в колонии поддержал акцию "Полдень против Путина", которую предложил бывший депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, уехавший из России из-за преследования. После смерти Навального его соратники призвали выполнить последнюю волю политика. Оппозиционеры предложили всем противникам Владимира Путина прийти на избирательные участки в одно время — 17 марта в 12:00. Акцию поддержали Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие общественные и политические деятели.

Накануне прокуратура Москвы выдала активистке движения "Путь домой" Марии Андреевой предостережение о недопустимости нарушения закона из-за того, что она собирается участвовать в акции в полдень 17 марта. В предостережении сказано, что прокуратура обнаружила информацию о "готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности".

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