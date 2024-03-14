Москва запустила широкомасштабную кампанию с целью принудить население оккупированных территорий Украины принять участие в выборах президента РФ. Эти выборы в России впервые проводятся в течение трех дней, с 15 по 17 марта, однако на оккупированных территориях четырех украинских областей — Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской — уже идет досрочное голосование.

Один из местных жителей пожаловался на то, что сотрудничающие с российскими властями ходят с урнами для бюллетеней от дома к дому в поисках избирателей, а сопровождают их вооруженные солдаты.

Разумеется, Владимир Путин останется президентом еще на один срок, однако высокая явка избирателей помогла бы Кремлю придать видимость легитимности его продолжающемуся правлению. Высокую явку используют также для оправдания российского военного вторжения в Украину.

В бюллетене Путин значится одним из четырех кандидатов, хотя реальной конкуренции ему никто не составляет. Все его самые откровенные критики либо вынуждены были отправиться в изгнание, либо сели в тюрьму, либо мертвы.

Принуждение к голосованию

Обычно голосование начинается раньше в отдаленных регионах России, однако теперь эту практику распространили и на четыре частично оккупированных региона Украины "в целях безопасности".

Украинцев, живущих в условиях оккупации, к голосованию принуждают по-разному. Хотя оккупационные власти организовали избирательные участки, от избирателей не требуют приходить туда, поскольку те же самые власти отправляют агитаторов с избирательными урнами прямо на дом.

"Дорогие избиратели, мы заботимся о вашей безопасности! Вам никуда не нужно ходить голосовать — мы сами придем к вам домой с урнами и бюллетенями!" — утверждает в соцсетях назначенная российскими властями избирательная комиссия Запорожья.

Украинцев, проживающих на оккупированных территориях, принуждает к голосованию и проект "ИнформУИК", якобы призванный информировать их о процедуре голосования и обо всех кандидатах.

В рамках этого проекта предполагается посещение всех жителей, оставшихся на оккупированных Россией территориях, на дому, причем представителей проекта часто сопровождают вооруженные люди.

Они собирают личные данные, чтобы составить списки избирателей, и во время таких визитов иногда снимают местных жителей на видео. Глава избирательной комиссии частично оккупированной Запорожской области признал, что местных жителей такие съемки беспокоят.

На украинцев уже оказывают значительное давление с тем, чтобы они получили российские паспорта, однако украинские паспорта по-прежнему принимаются как удостоверение личности для облегчения голосования.

Жителям уже разослали текстовые сообщения о датах голосования. Применяются также испытанные советские методы привлечения людей на избирательные участки, такие как бесплатные концерты и угощение.

"Это ненормально, когда наши граждане сотрудничают с россиянами"

Украина называет голосование незаконным и фиктивным, а те, кто участвует в его организации, подвергаются нападениям.

В день досрочного голосования на оккупированных территориях Херсонской области 27 февраля в Новой Каховке прогремело два взрыва: один в офисе прокремлевской партии "Единая Россия", а другой — неподалеку от избирательного участка.

На прошлой неделе в ГУР Украины заявили, что 6 марта в оккупированном Бердянске Запорожской области была взорвана машина и "ликвидирована" местная жительница, которая помогала российской администрации проводить выборы.

В ответ на вопрос "Би-би-си" о том, кто совершил это нападение, председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что "кто-то это сделал, кто-то, кто оказал сопротивление. Некоторые герои делают это на временно оккупированных территориях".

"Наше сопротивление показывает, что это ненормально, когда наши граждане сотрудничают с россиянами. Кто-то не понял этого, поэтому этот кто-то был убит".

Когда Федорова попросили пояснить, связаны ли те, кто совершил это нападение, с украинскими властями, он ответил: "Да, конечно. У нас налажено прекрасное сотрудничество между силами сопротивления на временно оккупированных территориях и нашими секретными службами".

Хотя назначенные Россией власти и СМИ на оккупированных территориях Украины активно пропагандируют выборы, они не слишком сосредотачиваются на том, чтобы оказать поддержку какому-то одному кандидату — в этом нет необходимости. Вдохновителем аннексии этих территорий является Путин, и на национальном уровне голосование преподносится как одобрение его действий.

Официальным символом российских президентских выборов 2024 года служит знак V, который ассоциируется с СВО — "специальной военной операцией" в Украине. А официальный лозунг российского Центризбиркома — "Вместе мы сила — голосуем за Россию!" И символ V, и этот лозунг присутствуют на плакатах, размещенных по всей оккупированной территории Украины, в том числе на избирательных участках.

Кремлевские СМИ уже провозгласили досрочное голосование в Украине оглушительным успехом.

"Это не демократия, это — комедия"

"Это был настоящий праздник! С музыкой, воздушными шарами и российскими флагами! — написала "Комсомольская правда" о кампании досрочного голосования в Херсонской области, завершившейся 3 марта. — Десятки тысяч людей!"

Кремлевская пропаганда использует эти выборы, чтобы нарисовать картину единодушной поддержки вторжения России и захвата Украины. Но эти тщательно срежиссированные образы создаются ценой поломанных судеб тысяч критиков, которых заставили замолчать, депортировали, посадили в тюрьму или убили. Многие, особенно молодежь, уехали с этих территорий, не желая или не имея возможности жить под российской оккупацией из-за своих взглядов.

Губернатор Запорожья Иван Федоров утверждает, что жителей его региона, частично оккупированного, запугивают, чтобы заставить проголосовать. "Они заходят в каждую квартиру, в каждый дом и спрашивают: не хотите ли проголосовать? — рассказывает он. — Наши жители очень боятся. Конечно, если к тебе в квартиру приходят русские с солдатами и спрашивают, хочешь ли ты голосовать за Путина, каждый ответит: ладно, хорошо. Потому что каждый хочет сохранить свою жизнь. Но это не значит, что наши граждане хотят поддержать Путина".

Один из жителей Херсонской области, юго-восточная часть которой оккупирована российскими войсками, рассказал "Би-би-си" о том, как было организовано голосование в его селе. Мы не можем раскрыть его имя и местоположение по соображениям безопасности.

"Пророссийски настроенные местные жители ходят по домам с урнами для голосования в сопровождении вооруженных военных. Если они стучат и никто не открывает, они переходят к следующему дому. Они не врываются в дома, но приходят, — говорит местный житель. — Это просто смехотворно. Что это за выборы, когда приходят два местных жителя, один со списком избирателей, другой — с урной для голосования, а с ними военный с автоматом? Это не демократия, это комедия".

Фото: назначенная Россией избирательная комиссия Херсонской области

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