Само по себе участие в выборах президента РФ не является нарушением закона в Латвии и никакие санкции за посещение избирательного участка в посольстве РФ не предусмотрены, заявила на пресс-конференции в четверг, 14 марта, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство").

14 марта на встрече с представителями российских оппозиционных медиа Инесе Либиня-Эгнере заявила: "Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания. Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина. Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство".