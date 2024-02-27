Один избирательный участок откроют в посольстве России, а другой — в консульском отделе посольства РФ, сообщило агентство LETA со ссылкой на публикацию российского посольства в соцсети X (Twitter). В сообщении ошибочно указан рижский адрес улицы "Антонияс, 2", который с 2022 года переименован в улицу Независимости Украины.
Выборы пройдут 17 марта с 8:00 до 20:00, уточняет LETA со ссылкой на сообщение посольства РФ в социальной сети Telegram. Посольство подчеркивает, что по инициативе Латвии закрыты генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Также властям Латвии "не захотелось" обеспечить безопасность избирательных участков за пределами помещений посольства, поэтому не удалось организовать выездное и предварительное голосование, а также открыть дополнительные избирательные участки на территории Латвии, информирует посольство РФ.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, напоминает LETA. Проявляя солидарность с Украиной в ее борьбе против агрессии со стороны России, в апреле 2022 года Министерство иностранных дел Латвии решило отозвать согласие на деятельность генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае, тем самым закрыв оба консульских представительства России. Дипломатические работники этих генеральных консульств были объявлены нежелательными лицами в Латвии.
Так называемые выборы фактически будут лишь показом для подтверждения легитимности нынешнего диктатора России Владимира Путина, пройдут с 15 по 17 марта, сообщает LETA. Согласно информации независимых веб-изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль поставил перед должностными лицами задачу обеспечить победу Владимира Путина с поддержкой 80% избирателей.
Даже не учитывая привычные манипуляции с подсчетом голосов и активностью избирателей, нет никаких сомнений, что Путин в очередной раз "победит" на так называемых выборах и останется у власти как минимум до 2030 года. Агентство LETA подчеркивает, что в России уже давно нет реальной оппозиции, и все уважаемые оппозиционные лидеры либо были вынуждены покинуть страну, либо заключены в тюрьму, а наиболее заметный оппозиционный политик Алексей Навальный — убит в тюрьме.
Как ранее сообщил портал Delfi, накануне министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что Латвия не может запретить голосовать на выборах президента РФ. Но те, кто пойдет голосовать, фактически поддерживает войну, считает министр.