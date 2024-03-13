Юлия Навальная опубликовала в газете The Washington Post колонку в преддверии запланированных на конец этой недели выборов президента РФ. В своем тексте вдова российского оппозиционера Алексея Навального, в частности, призвала западных лидеров не признавать итоги этого электорального мероприятия.



Delfi публикует главные цитаты из колонки Навальной в переводе "Медузы".

О своем участии в политике

16 февраля 2024 года, за месяц до очередных "выборов" в России, мой муж, Алексей Навальный был убит в тюрьме по прямому приказу Владимира Путина. Я никогда не хотела быть политиком, не хотела выступать с трибун и писать колонки в международные медиа. Однако Путин не оставил мне выбора.

Об отношении к Путину на Западе

К сожалению, слишком многие люди на Западе все еще воспринимают его как легитимного политического лидера, спорят о его идеологии и ищут в его поступках политическую логику. Это большая ошибка, которая порождает новые ошибки и помогает Путину снова и снова обманывать своих оппонентов.

Владимир Путин — не политик, а гангстер. […] Посмотрите на Путина как на предводителя мафиозной группировки — и вам станет понятна и его жестокость, и его цинизм, и его склонность к насильственным действиям, и любовь к вульгарной роскоши, и готовность лгать и убивать. Все его разговоры о религии, истории, культуре и политике могут ввести в заблуждение западного зрителя. Но в России все знают, что бандиты всегда любили носить большие кресты, позировать в церквях и представлять себя борцами за высшую справедливость и традиционные ценности, которые в их понимании сводятся к жестокому кодексу профессиональных преступников.

О методах борьбы и непризнании выборов

Посмотрите на Путина как на лидера мафиозной группировки — и вы поймете, как его наказать и приблизить его конец. Для криминальных лидеров очень важен статус — и внутри своей банды, и во внешнем мире. К сожалению, Путин захватил власть в России, и там может сам себя объявить законным президентом или даже короноваться как наследник русских царей. Но почему в демократических странах продолжают признавать его преступную власть легитимной? Почему избранные на честных выборах мировые лидеры ставят себя на один уровень с бандитом, который десятилетиями фальсифицирует выборы, убивает, держит в тюрьмах или выдавливает из страны всех своих критиков, а теперь еще и развязал кровавую войну в Европе, напав на Украину?

Я не обещаю вам, что отказ от признания результатов президентских выборов в марте 2024 года приведет к моментальному крушению путинского режима. Но это будет важный сигнал и для гражданского общества России, и для все еще лояльных Путину элит, и для всего мира. Сигнал о том, что Россией правит не признаваемый всеми президент, а презираемый и публично осуждаемый преступник. Только тогда избавление от Путина даже для сохраняющих ему лояльность людей будет выглядеть единственным вариантом выхода из тупика и возвращением к нормальной экономической и политической жизни.

О санкциях

Единственное, что причиняет Путину боль, — это лишение доходов его, его семьи и его ближайшего окружения. Возможно, дотянуться санкциями до самого Путина сейчас уже не получится. Но лишить наворованного его ближний круг, менеджмент его режима и проводников его решений на местах реально. Лишите гангстеров их денег — и они утратят лояльность к своему главарю.

Именно поэтому я призываю к максимальному расширению и тщательному исполнению санкций против всех более-менее заметных системных политиков, связанных с Путиным "бизнесменов", чиновников и силовиков России. Лишив тысячи влиятельных фигур путинского режима их капиталов и имущества, вы создадите реальные предпосылки для внутреннего раскола и последующего краха путинского режима.

О помощи Украине и выступающим против войны россиянам

Масштабная поддержка Украины и ее армии в борьбе против немотивированной агрессии со стороны Путина стала для стран Запада естественным моральным выбором. Безусловно, военное поражение Путина в Украине поставило бы его режим на грань катастрофы. Однако история знает и примеры того, как поражения не приводили к падению диктаторских режимов. Поражение Саддама Хусейна в Кувейте не привело его режим к краху, и после проигранной войны Хусейн и его банда еще десять лет терроризировали жителей Ирака и соседних стран.

Для того, чтобы путинский режим не пережил очередной кризис, в том числе, вызванный военными неудачами в Украине, важно помогать и тем силам, которые продолжают сопротивление внутри России. Не верьте тому, что в России никто не сопротивляется Путину и все поддерживают его войну. В России установлена жесткая диктатура. Количество политзаключенных в российских тюрьмах втрое больше, чем во времена борьбы советской системы с диссидентами и отказниками. Права человека попираются, нет свободы слова и возможности протеста.

Но и в таких тяжелых условиях люди России находят способы выступить против репрессивного режима. Любая возможность легально выразить недовольство становится массовым протестом. Сотни тысяч людей стояли в очередях в надежде добиться регистрации на президентских выборах кандидата, выражающего антивоенные взгляды. Похороны моего мужа в Москве тоже стали многодневной акцией протеста. Несмотря на все старания властей, десятки тысяч людей посетили его могилу, засыпав ее цветами.

***

Я призываю политических и общественных лидеров Запада помогать всем тем гражданам России, кто сопротивляется путинскому режиму. Я призываю услышать голос свободной России и занять, наконец, принципиальную позицию по отношению к Путину — не признавать итоги фальсифицированных выборов, не признавать Путина легитимным президентом России.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!