У Службы государственной безопасности (СГБ) нет информации о том, что во время шествия памяти легионеров 16 марта планируются какие-либо провокации, сообщили агентству LETA в СГБ. Но в то же время в спецслужбе подчеркнули — в этом году риск провокаций высок.

В связи с приближением 16 марта СГБ в сотрудничестве с Государственной полицией уже несколько недель работает в усиленном режиме, чтобы своевременно выявить возможные провокации.

В этом году по данным СГБ риск провокаций выше, что объясняется рядом факторов. Во-первых, в выходные дни пройдут выборы президента России, в том числе голосование в российском посольстве в Риге. Во-вторых, в последнее время в Латвии и других странах Балтии были предприняты различные провокационные акции, организованные российскими спецслужбами. В-третьих, в ходе мониторинга информационного пространства СГБ в последнее время замечает рост межэтнической напряженности.

Имеющаяся в распоряжении СГБ информация не свидетельствует о том, что какие-либо лица или группы лиц намеренно планируют провокации во время шествия легионеров, но, с учетом вышеизложенных факторов, их нельзя исключать. Как и в другие годы, одним из потенциальных рисков является физическая и вербальная агрессия в отношении участников шествия.

СГБ призывает людей не участвовать в провокационных действиях, не реагировать на них, критически относиться к провокационным заявлениям в информационном пространстве, способствующим усилению межэтнической напряженности.

16 марта в Риге состоится шествие памяти латышских легионеров, которое начнется в 11:00 возле церкви Святого Иоанна, пройдет по улицам Скарню и Калькю к памятнику Свободы.

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