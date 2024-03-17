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Сейчас в Латвии - восемь бэби-боксов, за 15 лет работы в них оставили 57 детей, рассказала руководитель проекта BabyBox в Латвии Лаура Звирбуле в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv.

Первый бэби-бокс в Латвии открылся в 2009 году. Он дает возможность ответственно отказаться от ребенка — в месте, где о нем позаботятся и будут искать ему новую семью.

Лаура Звирбуле рассказала, что идея создания бэби-боксов была позаимствована в Чехии. Поначалу общество относилось к такой инициативе отрицательно: при создании первого бэби-бокса негативное отношение высказывали 82% респондентов. А через пять лет опрос показывал, что в поддержку бэби-боксов высказывались 50% респондентов, а в 2019 году — 90%.

Первый ребенок был помещен в бэби-бокс в конце 2009 года. "Это был мальчик. Больница дала ему имя Янис Лаймигайс. Сейчас ему уже 15 лет", — рассказала Лаура Звирбуле.

По ее словам, в проекте поняли, что одного бэби-бокса на хватает — и открыли еще четыре. Затем в BabyBox обратились еще три самоуправления, которые сочли, что у них есть интерес и возможности для размещения бэби-боксов. Таким образом, общее количество бэби-боксов было доведено до восьми.

Лаура Звирбуле говорит, что с каждым годом количество оставленных в бэби-боксах детей сокращается. Пиковым и самым тяжелым был 2009 год, когда было оставлено 9 новорожденных, затем в бэби-боксах в среднем оставляли по 4-5 детей в год, а в последние годы — еще меньше.

За время работы в них были оставлены 57 младенцев; последняя — девочка — в прошлом году в Лиепае. При этом в данную статистику попадают только дети, которых "оставили и не забрали", — пояснила Звирбуле, добавив, что такие случаи тоже бывали.

Биологические родители, оставившие ребенка в бэби-боксе, могут вернуть ребенка, но для этого нужно пройти различные проверки, в том числе и ДНК-тест, а также доказать, что они готовы воспитывать ребенка и объяснить, почему его оставили.

Присяжный адвокат, юрист проекта BabyBox Юрис Бейкманис пояснил, что ребенку, оставленному в бэби-боксе, присваиваться статус найденыша. "И уже государство старается, чтобы ребенок из больницы попал в новую семью. Все вовлеченные инстанции стараются, чтобы этот процесс был быстрым", — пояснил он.

Юрист отметил, что бывают случаи, когда родителей, оставивших ребенка в бэби-боксе, потом разыскивает полиция. Это происходит, если на теле ребенка обнаруживаются признаки насилия. Кроме того, проверяется, не был ли ребенок украден.

Если младенца оставили с документами, то с его родителями свяжется полиция или сиротский суд, чтобы выяснить причины, по которым ребенка оставили. "Но наказания, если к ребенку не было применено насилие, не последует", — сказал юрист.

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