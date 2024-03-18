Государственная канцелярия объявила закупку на обеспечение услуги коучинга для руководителей высокого уровня. Об этом портал Delfi узнал в Госканцелярии.

Пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне сообщила, что закупка объявлена ​​с целью укрепления и развития лидерских компетенций руководителей высокого уровня.

"У руководителей высокого уровня — существенная роль в повышении достижений государственного управления. От способных руководителей зависят результаты работы учреждения и, соответственно, услуги, предоставляемые гоуправлением обществу", — пояснил Йиргенсоне: "Один из методов укрепления навыков и компетенций руководителей — коучинг, который помогает саморазвитию руководителе и усиливает их способность решать сложные управленческие ситуации".

Приобретение данной аутсорсингоой услуги позволит участникам программы развития руководителей высокого уровня — руководителям государственных учреждений и их заместителям, госсекретарям и их заместителям — получить возможность использовать около 200 индивидуальных коуч-сессий и развивать различные навыки.

Услуга будет использоваться по мере необходимости, согласно заявке, но не превышая сумму, указанную в договоре — 17 000 евро в течение 12 месяцев.

Информация, доступная в системе электронных закупок, показывает, что сначала договор будет заключен на 12 месяцев на сумму 17 000 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), до полного выполнения обязательств или до достижения суммы, указанной в контракте.

Это значит, что Госканцелярия не будет обязана приобретать услуги на всю сумму в течение 12 месяцев, если они не будут использованы в этом объеме. При этом в договоре будет предусмотрено, что заказчик сможет продлить договор еще на 12 месяцев и еще на 17 000 евро без учета НДС.

Закупка завершится 26 марта.

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