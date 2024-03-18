Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает активно использовать возможности технологий, внедряя в оборону государства дроны и искусственный интеллект, сообщает агентство LETA со ссылкой на советника президента по вопросам коммуникации Мартиньша Дрегериса.

Президент сегодня встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом и обсудил укрепление обороноспособности на восточной границе Латвии.

В ходе встречи стороны обсудили развитие военной индустрии Латвии, в том числе присутствие военной отрасли на востоке Латвии, долгосрочную поддержку Украины, а также сотрудничество Министерства обороны и Национальных вооруженных сил (НВС) и практическую коммуникацию с латвийскими самоуправлениями.

Ринкевич призвал Спрудса использовать для обороны возможности, предоставляемые технологиями, например, внедрять дроны или искусственный интеллект.

Президент отметил, что сейчас Латвии и всем сторонникам Украины важно обеспечить Украину необходимой экипировкой и другими вещами. При этом важно продолжать поддержку, предоставляя долгосрочное видение и план.

В беседе президент выслушал мнение министра обороны о том, как сейчас обеспечивается практическая повседневная коммуникация между подразделениями НВС и жителями Латвии на восточной границе, и как ведется работа НВС в сотрудничестве с самоуправлениями по созданию гражданской обороны.

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