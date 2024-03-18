Рижский городской суд объявил в розыск Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России, сообщили агентству LETA в суде.

Ранее программа TV3 "Ничего личного" сообщила, что Фролов бежал из Латвии.

Фролов какое-то время находился под арестом, но в мае 2022 года следственный судья Бирута Хоруна отпустила его под залог в 30 000 евро. В то время Фролов публично сожалел о содеянном и раскаивался.

В конце прошлого года Фролов был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако в тюрьме не сидел. По неофициальной информации, которой располагает программа, Фролов бежал в Россию.

Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") призвал судебные органы тщательнее оценивать каждое отдельное дело и учитывать все обстоятельства. Он напомнил, что и президент Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность подобной судебной практикой. Именно по рекомендации президента в декабре прошлого года Сейм принял поправки к Уголовному закону, и преступления против национальной безопасности больше не будут наказываться общественными работами или штрафом.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс упрекнул судей в недостаточно жестком отношении к российским шпионам, а председатель Верховного суда Айгар Струпишс сказал передаче, что не нашел грубых ошибок в работе судей.

В октябре прошлого года Рижский окружной суд в качестве апелляционной инстанции сократил на один год срок тюремного заключения, назначенный Фролову в первой инстанции. Ранее Фролов был приговорен судом Видземского предместья к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Не называя имени подсудимого, в прокуратуре сообщили, что окружной суд, рассмотрев апелляцию адвокатов подсудимого, признал его виновным в незаконном сборе информации и передаче ее непосредственно иностранной спецслужбе по ее поручению и приговорил его к четырем годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора.

Суд оставил в силе меру пресечения в виде залога, назначенную Фролову до вступления приговора в силу. Кроме того, к нему была применена дополнительная мера пресечения — запрет на выезд из страны.

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