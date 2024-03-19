Служба государственных доходов (VID) не констатировала в ходе проверки нарушений в декларации государственного должностного лица — председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша. Об этом Латвийскому радио сообщила заместитель руководителя Отдела администрирования данных государственных должностных лиц Налогового управления VID Арта Праула, пишет портал LSM.lv.

"В случае с Элксниньшем была проведена углубленная проверка по декларациям за 2021 и 2022 годы. Был начат и также закончен процесс об административном правонарушении. Никаких нарушений мы не обнаружили", — сказала Праула.

В свою очередь, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сейчас углубленно изучает дело мэра Даугавпилса, подтвердила Латвийскому радио представитель KNAB Паула Вилсоне-Милашевича.

Как сообщалось, первыми на несоответствие доходов Элксниньша его образу жизни указали Re:Baltica активисты из группы pilseta.lv в Facebook. Новый материал для размышлений появился после изучения фотографий мэра и его жены Екатерины в социальных сетях.

"Вместе со знатоками часов из Pulksteņu šerloks мы установили, что мэр носит часы Ulysse Nardin. Как дал понять Элксниньш в интервью, он смог купить их, когда был адвокатом. Цена этих часов может немного варьироваться в зависимости от комплектации, но в среднем они стоят от 30 000 евро и выше. Екатерина, жена мэра, также увлекается люксовыми брендами. Они поженились шесть лет назад на берегу озера Комо в Италии", — рассказали журналисты.

Как показывают декларации о доходах Элксниньша, начиная с 2017 года, когда он вступил в должность мэра Даугавпилса, его среднемесячный доход до уплаты налогов составляет 1714 евро. У Элксниньша нет сбережений, как и любых других доходов. В этом году зарплата мэра увеличена до 5915 евро брутто, но это не касается периода, к которому относятся просмотренные декларации.

Из годовых отчетов двух предприятий, принадлежащих жене мэра, следует, что одно из них никогда активно не работало, а средняя прибыль второго за последние пять лет составляет около 1500 евро в месяц.

Это не помешало супруге Элксниньша в 2019 году за 50 тысяч евро купить квартиру площадью 123 квадратных метра на центральной улице Даугавпилса. Ипотечный кредит на покупку недвижимости не брался. Неизвестно, есть ли у жены мэра какие-либо другие доходы, кроме бизнеса, прибыль от которого не покрывает образ жизни.

Екатерина Элксниня отказалась отвечать на вопросы, заявив, что как частное лицо она не обязана это делать. Другая семейная недвижимость — участок площадью более 8000 квадратных метров у живописного озера Шуню, на котором за высоким забором едва просматривается дом — изначально принадлежала тестю Элксниньша. В настоящее время половина принадлежит жене мэра, а половина –матери-пенсионерке. Последняя купила объект в 2021 году за 80 000 евро и тоже без ипотеки, свидетельствуют данные земельной книги.

Сам мэр тоже не стал по существу отвечать на вопросы о происхождении доходов и несоответствии им своего образа жизни.

"Я не буду комментировать, потому что все, что касается моей публичной сферы, есть в моей декларации государственного должностного лица. Это первое. Второе — дать оценку адекватности моего финансового положения может VID. Моего и членов моей семьи, которые достаточно обеспечены. Это все, что я могу вам сказать. Третье, что я могу, если вы \этого хотите — снять брюки и продемонстрировать вам свои трусы", — сказал Элксниньш.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!