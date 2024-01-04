Служба государственных доходов (VID) продолжает налоговую проверку в отношении мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, подозревая градоначальника в жизни не по средствам. Об этом в эфире программы Латвийского радио "Krustpunktā" заявила генеральный директор VID Иева Яунземе.

Она упомянула, что VID изучает декларации Элксниньша, которые он подавал как должностное лицо. Возможная коррупционная составляющая службой не оценивается — это, как указала Яунземе, находится в компетениции Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Ранее в середине ноября прошлого года KNAB и VID начали проверку в отношении Элксниньша после журналистской публикации о том, что градоначальник якобы живет не по средствам. Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica изучил фотографии Элксниньша и его жены в соцсетях, определил стоимость одежды и украшений и пришел к выводу, что государственный чиновник такие вещи позволить себе не может.

Например, на одном майском снимке мэр Даугавпилса в желтой рубашке-поло, которая стоит 700 евро. В июне же Элксниньша можно было увидеть в шортах бренда Rhude за 500 евро. На еще одном фото мэр облачен в зимнюю куртку Zegna за 2500 евро.

Re: Baltica вместе со специалистами Watch Sherlock определили, что мэр носит часы Ulysse Nardin, цена которых может незначительно отличаться в зависимости от включенных элементов, но в среднем такие часы стоят более 30 000 евро. Жена мэра также предпочитает люксовые бренды — на ней можно увидеть украшения брендов Tiffany, Cartier и Chopard, сообщает издание.

Сам Элксниньш комментировать свои расходы Элксниньш не стал.

"Я не буду комментировать, потому что все, что относится к моей публичной сфере, содержится в моей декларации госслужащего. Это во-первых. Во-вторых, оценку соответствия моего финансового положения может предоставить VID. Как мого,так и членов моей семьи, которые достаточно обеспечены", — заявил мэр Даугавпилса.

Согласно декларации должностного лица, в 2022 году Элксниньшу принадлежали две квартиры в Даугавпилсе. В качестве зарплаты в мэрии Элксниньш в 2022 году получил 26 592,67 евро. В 2022 году он также получил 300 евро от Госагентства социального страхования. В том же году Элксниньш выдал займы на сумму 50 000 евро. В то же время мэр не указал в декларации автомобиль и сбережения, превышающие 20 минимальных ежемесячных зарплат.

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