Финансовое положение Даугавпилсской областной больницы — серьезное и требует решения острых проблем. Об сообщила новая председатель правления учреждения Инта Вайводе.

По ее словам, больнице удалось выйти из критической финансовой ситуации, и уже к концу декабря должно быть завершено строительство реабилитационного отделения по проекту Европейского Союза. Больница объявила о закупке всестороннего внешнего аудита, который должен высветить проблемы и дать рекомендации по улучшению управления.

Как отметила Вайводе, финансовое положение больницы остается серьезным и медучреждению необходимо решать ряд острых проблем. Самая большая из них — денежный поток и кредиторская задолженность. По словам новой главы правления, больница завершит год с убытками. В настоящее время активно заключаются соглашения с поставщиками и согласуются графики погашения долгов.

Вайводе добавила, что финансирование обязательно будет увеличено в новом финансовом году как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Вайводе также анонсировала запуск новых услуг и увеличение финансовых масштабов в соответствующих программах. Рост оборота ожидается не менее чем на 5%.

В свою очередь глава Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш на пресс-конференции рассказал, что в настоящее время ведется активная работа с Министерством здравоохранения по решению финансовых проблем в Даугавпилсской областной больнице. Больница имеет значительные долги, и в качестве одного из решений предлагается пересмотр тарифов. Городская дума вновь изъявила намерение, чтобы государство стало совладельцем больницы.

По данным Firmas.lv, в Даугавпилсской областной больнице работает 1670 сотрудников. Оборот больницы в прошлом году составил 50,97 миллиона евро, а убытки — 3,5 миллиона евро.

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