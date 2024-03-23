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Среди жителей Адажского края будет проведен опрос о разделении Царникавы и Адажи, постановил объединенный комитет по развитию и финансам Адажской краевой думы.

24 января самоуправление получило письмо от фракции Союза "зеленых" и крестьян в Сейме с предложением уточнить или дополнить нормы закона об административных территориях и населенных пунктах с целью его усовершенствования.

15 февраля самоуправление получило также письмо от фракции "Объединенного списка", в котором предлагалось проинформировать сообщества жителей и консультативные советы о возможности высказать свое мнение и предложения по поправкам к закону.

В свою очередь 12 марта несколько депутатов Адажской думы подали предложение о восстановлении прежних административных границ Царникавского и Адажского краев с учетом того, что парламент вскоре начнет работу над поправками к закону. В связи с этим дума поддержала предложение провести опрос, чтобы узнать мнение жителей края о восстановлении прежних границ Царникавы и Адажи.

Окончательное решение об организации опроса будет принято на заседании Адажской думы 28 марта.

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