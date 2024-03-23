Напротив здания посольства РФ в Риге — через дорогу — образовались "острова" из цветов и свечей, соседствующие с постоянными плакатами, осуждающими Россию за военное вторжение в Украину. Люди продолжают приносить к посольству цветы, сообщает корреспондент портала Delfi. Лидеры стран ЕС осудили теракт и выразили соболезнования.

Международное сообщество осудило теракт



Сегодня официальные представители Европейского союза выступили с резким осуждением нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает Русская служба BBC.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что международное сообщество должно твердо противостоять терроризму.

I condemn in the strongest terms the heinous attack perpetrated outside Moscow last night.

Terrorism has targeted again defenceless people. The international community must remain firmly united against the scourge of terrorism.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 23, 2024



"Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацелился на беззащитных людей", — говорится в сообщении Борреля в соцсети X (бывший Твиттер).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что осуждает "теракт против мирных жителей в „Крокус Сити Холле", ответственность за который взяло на себя „Исламское Государство"".

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.

My thoughts are with the victims and their families during this tragic time.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2024



Германия осуждает атаку на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу, 23 марта. "Мы осуждаем ужасающее террористическое нападение на невинных зрителей концерта, — написал глава правительства в соцсети X. — Наши мысли — с семьями жертв и всеми ранеными", пишет DW.

Wir verurteilen den schrecklichen Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau. Unsere Gedanken sind mit den Angehörigen der Opfer und allen Verletzten. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 23, 2024



Речь идет о "трусливом, бесчеловечном терроре", который Берлин осуждает "где угодно", отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок . "Мы сочувствуем народу России", — добавила она, выразив соболезнования семьям жертв. "Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты", — указала глава внешнеполитического ведомства Германии.

Wir trauern mit den Familien der Opfer des Anschlags bei #Moskau. Unschuldige Menschen, die einfach nur zu einem Rockkonzert gehen wollten, wurden kaltblütig ermordet. Wir verurteilen feigen, unmenschlichen Terror — an jedem Ort. Den Menschen in Russland gilt unser Mitgefühl. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 23, 2024



Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу "в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта", сообщила Русская служба BBC.

Еще вечером 22 марта администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования погибшим и пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом на брифинге с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщила "Медуза".

"Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (семьями погибших и пострадавших)", — сказал представитель Белого дома, назвав случившееся "ужасной атакой".

"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", — сообщило посольство Великобритании в России.

Два часа назад с нейтральным осуждением терроризма выступило и Министерство иностранных дел Литвы.

Our condolences go out to all victims of war or terror, regardless of whose doing. No one should be subjected to terror. — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) March 23, 2024

Столь же сдержанно осудил терроризм и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

We’re following closely the tragic events happened yesterday in #Moscow. Death of civilians is deplorable & terrorism is unacceptable. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 23, 2024

Главная версия: ответственность за теракт — на ИГИЛ



Председатель комитета немецкого Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер предостерег от связывания с терактом Украины, более двух лет отражающей вторжение российских войск. "По мнению экспертов, письменное признание ИГ является подлинным, и все указывает на исламистских террористов", — заявил политик изданиям медиагруппы Funke, сообщает DW.

Американская газета The New York Times (NYT) и CBS News со ссылкой на чиновников США сообщили, что за терактом под Москвой стоит "Исламское государство". По сведениям NYT, речь идет о действующем в Афганистане отделении ИГ — Вилаят Хорасан (ИГИЛ-К). Соединенные Штаты в соответствии с требованием разведывательного сообщества предоставили России разведданные о вероятном нападении, подчеркнул собеседник CBS News.

В то же время Русская служба BBC рассказывает, как отражает произошедшее российское ТВ. Главные подозреваемые в произошедшем, по версии российского ТВ, — это Украина и США, а версия с "Исламским государством" (организация признана террористической и запрещена во многих странах мира, включая Россию) преподносится как вброс, причем в ход идут откровенные фейки и конспирологические теории.

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