Международное сообщество осудило теракт
Сегодня официальные представители Европейского союза выступили с резким осуждением нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает Русская служба BBC.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что международное сообщество должно твердо противостоять терроризму.
"Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацелился на беззащитных людей", — говорится в сообщении Борреля в соцсети X (бывший Твиттер).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что осуждает "теракт против мирных жителей в „Крокус Сити Холле", ответственность за который взяло на себя „Исламское Государство"".
Германия осуждает атаку на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу, 23 марта. "Мы осуждаем ужасающее террористическое нападение на невинных зрителей концерта, — написал глава правительства в соцсети X. — Наши мысли — с семьями жертв и всеми ранеными", пишет DW.
Речь идет о "трусливом, бесчеловечном терроре", который Берлин осуждает "где угодно", отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок . "Мы сочувствуем народу России", — добавила она, выразив соболезнования семьям жертв. "Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты", — указала глава внешнеполитического ведомства Германии.
Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу "в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта", сообщила Русская служба BBC.
Еще вечером 22 марта администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования погибшим и пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Об этом на брифинге с журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщила "Медуза".
"Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (семьями погибших и пострадавших)", — сказал представитель Белого дома, назвав случившееся "ужасной атакой".
"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", — сообщило посольство Великобритании в России.
Два часа назад с нейтральным осуждением терроризма выступило и Министерство иностранных дел Литвы.
Столь же сдержанно осудил терроризм и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Главная версия: ответственность за теракт — на ИГИЛ
Председатель комитета немецкого Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер предостерег от связывания с терактом Украины, более двух лет отражающей вторжение российских войск. "По мнению экспертов, письменное признание ИГ является подлинным, и все указывает на исламистских террористов", — заявил политик изданиям медиагруппы Funke, сообщает DW.
Американская газета The New York Times (NYT) и CBS News со ссылкой на чиновников США сообщили, что за терактом под Москвой стоит "Исламское государство". По сведениям NYT, речь идет о действующем в Афганистане отделении ИГ — Вилаят Хорасан (ИГИЛ-К). Соединенные Штаты в соответствии с требованием разведывательного сообщества предоставили России разведданные о вероятном нападении, подчеркнул собеседник CBS News.
В то же время Русская служба BBC рассказывает, как отражает произошедшее российское ТВ. Главные подозреваемые в произошедшем, по версии российского ТВ, — это Украина и США, а версия с "Исламским государством" (организация признана террористической и запрещена во многих странах мира, включая Россию) преподносится как вброс, причем в ход идут откровенные фейки и конспирологические теории.