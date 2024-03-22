Следственный комитет РФ официально заявил, что в теракте погибли 133 человек. Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Ответственность за теракт несет группировка "Вилаят Хорасан", связанная с ИГИЛ, сообщили The New York Times и CBS News со ссылкой на свои источники. США предупреждали Россию о готовящемся теракте, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах, Путин обратился к народу.

Спустя двацать часов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" Владимир Путин обратился к россиянам. Ранее вечером 22 марта он передал пострадавшим желание побыстрее выздоравливать через вице-премьера Татьяну Голикову. В обращении он выразил соболезнования близким погибших и постарадавших, а также поблагодарил всех, кто участвовал в спасении людей.

"Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланирвоанным терактом. а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь", — сказал Путин в обращении к россиянам.

"Все причастные понесут наказание. Кем бы они ни были. Кто бы их не направлял. Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России. Мы готовы объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом. Наш долг — быть вместе в одном строю. Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю", — заявил Путин.

24 февраля объявлено в России днем траура.

Число жертв растет

В пятницу, 22 марта, около 19:00 по рижскому времени неизвестные открыли огонь перед концертом в "Крокус Сити Холле" в Московской области.

Число погибших в результате теракта выросло до 133 человек, по данным Следственного комитета РФ. Ранее российские Телеграм-каналы сообщали о 150 погибших. Число жертв еще возрастет, сообщил днем в интервью российским телеканал губерантор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, 41 погибший — опознан. Прогнозируется, что поисковые работы будут продолжаться несколько дней, то, что осталось от потолка "Крокус Сит Холла" находится под угрозой обрушения.

Также Воробьев сообщил, что спасатели смогли зайти в зрительный зал в 6.30 утра, ситуацию там он назвал "крайне тяжелой".

Более 200 человек могли находиться в зрительном зале "Крокус Сити Холла" за несколько мгновений до того, как там в результате пожара обрушилась крыша, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на неназванные источники.

Еще утром сообщалось о гибели по меньшей мере 60 человек, однако предполагалось, что число жертв будет расти.

Спустя почти пять часов после первых сообщений о теракте Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список 146 пострадавших. 115 человек госпитализированы в больницы Москвы и Московской области.

Сообщается, что среди пострадавших есть люди с тяжелыми ожогами — их госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где есть отделение острых термических поражений.

По последней информации Миздрава РФ, состояние 16 раненых — крайне тяжелое.

Задержаны подозреваемые

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Об этом пишет "Медуза". Четверо задержанных — непосредственно исполнители теракта.

В ФСБ заявили, что после совершения нападения на "Крокус Сити Холл" исполнители атаки якобы намеревались перейти российско-украинскую границу. Как утверждают в спецслужбе, у нападавших якобы были "соответствующие контакты" в Украине, сообщает Русская служба BBC.

Оружие, которое использовали нападавшие, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ.

Позже кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из задержанных. Мужчина, запечатленный на видео, говорит, что он прилетел из Турции 4 марта. Также на видео он говорит, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей.

По словам мужчины, организаторы нападения дали задание убивать всех людей в зале.

Ранни утром сообщалось, что в Брянской области остановили автомобиль, разыскиваемый в связи с терактом в "Крокусе". По данным СМИ, были задержаны два человека.

Сотрудники правоохранительных органов остановили в Брянской области автомобиль, который разыскивали в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщили телеграм-каналы Baza и "Осторожно, новости". Другие источники пока не подтверждали эту информацию.

По информации Baza, автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек, двоих из них задержали, остальные сбежали. Задержаны граждане Таджикистана, утверждает телеграм-канал.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы разыскивают белый Renault, на котором могли скрыться подозреваемые в теракте. Также сообщалось о розыске автомобиля Renault серого цвета.

Главная версия произошедшего: за терактом стоит группировка ИГИЛ

Телеканал НТВ в эфире показал фейковый видеоролик, в котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы подтверждает причастность Украины к случившемуся. МИД Украины назвал обвинения в причастности Киева к стрельбе в "Крокусе" "спланированной провокацией Кремля".

Источники The New York Times и CBS News сообщили, что в США считают ответственной за теракт группировку "Вилаят Хорасан", связанную с ИГИЛ.

Русская служба BBC рассказывает о группировке "ИГ-Хорасан" следующее:

Группировка появилась в 2015 году. Слово Хорасан — это название исторической области, включавшей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Без преувеличения, это самая радикальная и жестокая из всех джихадистских групп, действующих в Афганистане.

"ИГ-Хорасан" стоит за нападениями на школы для девочек, больницы и роддома.

Для этой группировки враги — все, кто подпадает под понятие "неверный". А это не только, Запад, но и, например, мусульмане-шииты. "ИГ-Хорасан" враждует и с "Талибаном", который также считает "неверными", а еще — недостаточно радикальными.

На пике в группировку входили около трех тысяч человек. Сколько их сейчас — неизвестно. Осенью директор ФСБ Александр Бортников говорил, что группировка "наращивает потенциал и со временем это позволит ей перейти к совершению терактов за пределами Афганистана".

"В последние два года ИГ-Хорасан были сосредоточены на России. Они часто критиковали Владимира Путина, — сказал NYT аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк. — ИГ обвиняет Кремль в убийстве мусульман, ссылаясь на вмешательство Москвы в дела Афганистана, Чечни и Сирии".

США предупреждали Россию



США предупреждали Россию о готовящемся теракте. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской спецслужбе. Однако, как утверждает источник российского государственного информационного агентства, переданная Вашингтоном информация имела общий характер и не содержала конкретики. Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности США заявлял, что Вашингтон передавал Москве данные о подготовке нападения, пишет Русская служба BBC.

Две недели назад США и Британия предупредили своих граждан об угрозе атак на массовых мероприятиях в Москве.

Тогда российский президент Владимир Путин назвал предупреждения об опасности "откровенным шантажом" с целью "запугать и дестабилизировать общество"

Как развивались события?

Государственное информагентство РИА "Новости" сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что стрельбу открыли трое мужчин в камуфляже. Источник "Интерфакса" в оперативных службах утверждает, что нападавших было до пяти.

Mash публикует предположительно кадры первых секунд атаки.

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. […] Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — сообщил корреспондент РИА "Новости", оказавшийся на месте событий.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, из которых следует, что вскоре после случившегося в концертном зале начался пожар. Также сообщалось о звуках нескольких взрывов, в последний раз — около 20:20 по рижскому времени, спустя час после первых сообщений о стрельбе. "Осторожно, Москва" пишет, что из-за пожара у концертного зала начала рушиться крыша. Возгорание было локализовано к 23:00 по рижскому времени.

Представитель МИД Диана Эглите сообщила агентству LETA, что в распоряжении ведомства нет данных о том, что среди погибших и раненых в "Крокусе" есть граждане Латвии. Эглите также напомнила, что министерство по-прежнему призывает латвийцев отказаться от поездок в Россию.

"Евросоюз в шоке и ужасе от сообщений о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве. ЕС осуждает любые атаки против мирных жителей. Наши мысли — со всеми гражданами России, которых затронул [этот теракт]", — заявил главный пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. Посольство США в Москве также выразило соболезнования "российскому народу".

В "Крокусе" действуют прибывшие на место бойцы спецназа и Росгвардии. Корреспондент "Осторожно, новости" около 20:40 по рижскому времени сообщил с места событий, что начался штурм концертного зала, где могут оставаться нападавшие. При этом, пишут некоторые издания без ссылки на источник, четырем участникам атаки удалось скрыться. Около 23:40 по рижскому времени спецназ покинул концертный зал из-за задымления.

Около 23:30 по рижскому времени ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ, сообщила "Медуза" с оговоркой, что ряд источников отмечает возможную недостоверность соответствующего заявления. Журналист-расследователь Христо Грозев в эфире "Дождя" ранее обратил внимание, что недавно ФСБ РФ арестовала нескольких участников "Исламского государства".

На фоне сообщений о теракте в "Крокусе" были эвакуированы несколько торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Mash, в Петербурге также экстренно прерван концерт в "Севкабеле", зрителей выводят с площадки. "Фонтанка" утверждает, что посетителей ресторанов города просят покинуть заведения, ссылаясь на указания городской полиции.

Стрельба произошла перед концертом группы "Пикник", участники коллектива не пострадали.

"Крокус Сити Холл" — одна из крупнейших площадок Москвы, расположенная в ближайшем Подмосковье и вмещающая более 6 тысяч зрителей. Издание The Bell со ссылкой на сайты по продаже билетов отмечает, что на концерте "Пикника" ожидался аншлаг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к концертному залу и заявил о создании оперативного штаба. Также к "Крокусу" приехал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

8 марта посольство США призвало своих граждан в течение 48 часов избегать массовых скоплений людей, в том числе концертов, в Москве из-за высокого риска террористических атак. С аналогичными предупреждениями выступили власти Латвии, Великобритании, Германии и других стран. Президент РФ Владимир Путин впоследствии назвал эти заявления "откровенным шантажом".

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