Депортированные жители Латвии своей стойкостью доказали, что Латвию невозможно уничтожить, заявил экс-президент Валдис Затлерс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" в День памяти жертв коммунистического геноцида.

"Эти люди своей выносливостью, силой своего духа и простыми ремесленными навыками сумели доказать, что Латвию невозможно уничтожить физически", — сказал Затлерс.

На вопрос, делается ли все, чтобы депортации не повторились, он ответил: "Все никогда не будет сделано на 100 процентов, но мы стараемся делать все, что можем".

Сегодня, в годовщину депортаций жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные регионы СССР 25 марта 1949 года, по всей Латвии проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида.

В этот день в Сибирь было депортировано более 42 тысяч жителей Латвии.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram