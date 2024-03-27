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Латвия и Польша до сих пор оказывали значительную помощь Украине и продолжат собирать военную поддержку для нее и впредь, одновременно повышая вклад и в безопасность региона Балтийского моря, подчеркнули в среду после переговоров в Риге министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Кариньш отметил, что на встрече одной из главных тем стала начатая Россией война в Украине. Польша и Латвия оказывают Украине все виды поддержки и продолжат это делать и дальше, подчеркнул латвийский политик.

Он сообщил, что на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, США. По мнению Кариньша, важно добиться того, чтобы страны НАТО сохраняли единство и продолжали поддерживать Украину для ее победы в войне.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что от этого зависит безопасность всего мира. Он также упомянул, что Латвия и Польша среди союзников находятся на первых линиях фронта. Кариньш призвал сделать все, что позволит обеим странам еще больше укрепить двусторонние отношения и поддержит решимость союзников по НАТО поддерживать Украину.

Сикорский подчеркнул, что Польша увеличивает свои военные расходы и поддерживает Украину. Он отметил, что в этих вопросах Латвия и Польша выступают на международном уровне в унисон.

Сикорский отметил, что Польша намерена помочь обеспечить безопасность стран Балтии как путем участия польского контингента в боевой группе расширенного присутствия, так и патрулированием воздушного пространства в порядке ротации.

Министр иностранных дел Польши также напомнил, что совместными усилиями от гибридных атак России охраняется граница Европейского союза (ЕС). Он отметил вклад Латвии в эти усилия.

На вопрос, нет ли у Польши опасений по поводу ослабления военной поддержки Украины, Сикорский ответил: если бы все делали то, что делают Латвия и Польша, Украина уже сейчас была бы на гораздо более выгодных позициях. По его мнению, позитивно, что Совет ЕС выделил из Европейского механизма мира 5 млрд евро на оказание поддержки Украине.

"Польша и Латвия намерены участвовать и в инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. За прошедшие 48 часов принято решение, что вклад Польши в этот механизм будет удвоен. […] Нам немедленно нужен пакет помощи США Украине. Необходимо просить Конгресс США и палату представителей США продвигать голосование. Это вопрос о надежности США. Если не будет боеприпасов, это повлечет за собой практические последствия и мы не можем делать вид, что этого не произойдет", — сказал министр иностранных дел Польши.

Комментируя попадание на прошлой неделе в воздушное пространство Польши российской крылатой ракеты, Сикорский подчеркнул, что это малая часть того, что сейчас испытывает Украина. По его мнению, такой беспрецедентный воздушный террор должен шокировать всех, в том числе политиков Палаты представителей США.

"Мы имеем право защищать нашу территорию, которая одновременно является и территорией НАТО, но мы как союзники должны подумать, как еще больше поддержать Украину, например, воздушной обороной или твердыми способами, которые могли бы помочь предотвратить террор, направленный против населения Украины", — сказал министр иностранных дел Польши.

На пресс-конференции должностным лицам был задан вопрос о передаче российских замороженных активов Украине. Кариньш сказал, что ЕС движется к тому, чтобы использовать прибыль от арестованных активов для оказания помощи Украине. По его мнению, нужно рассматривать не только прибыль, но и собственно российские активы, общий объем которых в разных европейских банках достигает нескольких сотен миллиардов евро. По мнению Кариньша, эти средства следует направить не только на реконструкцию Украины, но и на вооружение.

Сикорский акцентировал внимание на том, что в юридическом плане создаются прецеденты по отдельным вопросам и на это может уйти время. Он предполагает, что часть прибыли от замороженных активов будет направлена Украине в качестве военной помощи. Глава МИД Польши подчеркнул, что страны имеют право защищаться от российской агрессии.

"Режим Путина грозит не только Украине, но и всем нам. Почти каждый день он заявляет, что борется со всеми странами НАТО, а потому мы имеем право себя защищать. На мой взгляд, мы имеем право использовать активы агрессора, чтобы защититься от него. Юристы должны решать этот вопрос, но тем не менее мы движемся в правильном направлении", — сказал министр иностранных дел Польши.

Он также подчеркнул, что Россия не вернет эти средства, так как и страны G7 объявили, что замороженные средства не будут освобождены, пока Россия не заплатит Украине репарации, сумма которых гораздо больше, чем замороженные активы. По мнению Сикорского, вопрос только в том, потеряет ли Россия эти деньги до или после окончания войны и сможет ли Украина использовать эти средства в обороне сейчас или для улучшения обороны в будущем.

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