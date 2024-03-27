Истребители F-16 должны появиться в небе Украины уже в середине предстоящего лета, пока все идет по плану, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве.

"Первоначально планировалось, что F-16 появятся в воздухе Украины в середине лета. На данный момент все идет по плану. Но, конечно, это очень сложный и запутанный вопрос, поэтому никогда не знаешь, как все может измениться. Но на данный момент график таков. По моей информации, подготовка пилотов проходит хорошо", — сказал глава МИД, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Он также отметил роль украинских партнеров, которые обучают пилотов и инженеров.

"Конечно, потребуется еще больше тренировок, не только для пилотов, но и для инженеров и технического персонала, потому что переход от самолетов советского типа к самолетам западного типа […] требует серьезных изменений во всем, в образовании, логистике, философии воздушного боя и многих других элементах", — добавил Кулеба.

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