К лету этого года 12 украинских пилотов, прошедших десятимесячную подготовку в Дании, Великобритании и США, будут готовы к работе с истребителями F-16, сообщает газета New York Times.

Правда, у Украины будет только шесть из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками.

Остается некоторая неопределенность относительно того, когда и сколько самолетов поставят другие европейские страны, как быстро можно будет подготовить пилотов и как Украина сможет обеспечить людей, которые смогут правильно управлять этими самолетами.

На каждый самолет требуется экипаж от восьми до 14 человек.

Обучение украинских пилотов работе с западными самолетами происходит очень быстро, длится не годы, а месяцы.

Однако обучение длится все же дольше, чем надеялась Украина, поскольку украинским пилотам пришлось изучить английский язык и западные методы пилотирования, чтобы эффективно управлять F-16.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались поставить Украине около 45 истребителей. Этого будет достаточно для трех небольших эскадрилий.

Дания пообещала поставить первые шесть F-16 к концу весны, еще 13 самолетов должны поступить до конца года и в 2025 году.

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