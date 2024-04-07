В Латвии сейчас проживают около 4000 детей, которые продолжают учиться в украинских школах удаленно. Примерно 300 из них в этом году оканчивают среднюю школу, сообщает общество Volia.LV.

По образовательным стандартам Украины, где средняя школа — это 11 классов, если выпускники хотят поступить в какой-либо вуз в этой стране, им необходимо сдать мультипредметный тест.

"Часть детей, которым из-за войны пришлось покинуть Украину, отправились учиться в латышские школы, но часть продолжила обучение в своих школах, но удаленно — в Украине эта система налажена хорошо. Многие намерены вернуться на родину и там поступить в вуз, но для поступления нужно предоставить результаты мультипредметного теста — это проверка, подобная централизованным экзаменам в Латвии, но не по каждому предмету отдельно, а сразу по нескольким", — говорит Людмила Вакало, руководитель общества "Украинско-латвийский центр науки, образования, спорта и культуры Volia.LV".

Мультипредметный тест подразумевает строгую процедуру во время сдачи — и право на ее проведение в Латвии предоставлено обществу Volia.LV Министерством образования и науки Украины. Также с середины апреля общество Volia.LV будет проводить консультации для тех, кто намерен сдать этот тест.

Подробная информация о порядке регистрации на мультипредметный тест доступна в профиле Volia.LV на Facebook, а также по телефону — +37127142399, WhatsUp +380955620070.

Общество Volia.LV объединяет педагогов, которым пришлось покинуть Украину из-за развязанной Россией войны. Общество ставит перед собой цель оказывать поддержку школьникам из Украины в учебе и интеграции в латвийское обещство.

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