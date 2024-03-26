Евгения Кара-Мурза, жена отбывающего длительный тюремный срок в РФ политика и критика Кремля Владимира Кара-Мурзы, выступила за обмен заключенными в целях освобождения политзеков в России. Об этом она заявила журналистам в Женеве в понедельник, 25 марта, передает агентство AFP.

"Когда на карту поставлены человеческие жизни, необходимо использовать все методы, чтобы спасти жизни этих людей", - сказала Евгения Кара-Мурза, добавив, что освобождение диссидентов путем обмена заключенными "определенно возможно".

После смерти оппозиционера Алексея Навального его соратники заявляли, что переговоры об освобождении Владимира Кара-Мурзы в рамках обмена заключенными находятся на "финальной стадии". Его супруга утверждала, что ей "ничего не известно о ведущихся переговорах" об освобождении ее мужа, уточняет AFP.

Лондон исключал обмен Кара-Мурзы

Ранее депутат британского парламента Боб Сили рассказал изданию The Guardian, что обсуждал в Форин-офисе возможность обмена имеющего подданство Великобритании Кара-Мурзы, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья. "Если Путин смог убить Навального, он сможет убить и Кара-Мурзу", - заявил Сили, призвав главу МИД рассмотреть все варианты действий, включая обмен на "российских шпионов".

Однако в министерстве исключили такую возможность, "дав понять" депутату, что подобные шаги поощряют захват заложников государством.

25 лет строгого режима за критику войны РФ против Украины

В апреле 2023 года выпускник Кембриджа Владимир Кара-Мурза был приговорен за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии. Это самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся критику Путина. До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья Кара-Мурза и адвокаты утверждают, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравления.

Переговоры об обмене Алексея Навального

По сведениям источников издания "Агентство", переговорный процесс об обмене Навального велся с весны 2023 года. Предполагается, что в ходе переговоров российская сторона заявила о готовности передать Западу не только Алексея Навального, но и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также отставного американского морпеха Пола Уилана.

В ответ Запад должен был выдать Москве предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.

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