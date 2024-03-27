За период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине получила сообщения о внесудебной казни 32 украинских военных российскими оккупационными силами. Об этом говорится в 38-м докладе миссии ООН, опубликованном во вторник, 26 марта.

Всего за отчетный период сотрудники миссии опросили 60 украинских военных, которые недавно освободились из российского плена, проведя там от нескольких недель до почти двух лет. Их рассказы подтвердили ранее задокументированные примеры широкомасштабных пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с украинскими военнопленными в российском плену, подчеркивают авторы отчета.

Всего миссия получила сообщения о 12 различных случаях внесудебной казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных. Миссия независимо подтвердила три таких случая, говорится в докладе.

Нарушения прав человека с украинской стороны

Миссия ООН по-прежнему имеет регулярный доступ к российским военнопленным в Украине, говорится в докладе. Правозащитники отметили "усилия Украины" по соблюдению международных стандартов обращения с военнопленными.

Несмотря на это, миссия также получила "заслуживающие доверия сообщения" о случаях пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными. Кроме того, украинские власти за отчетный период возбудили 767 уголовных производств и вынесли 241 приговор (0,4% из них оправдательные) по делам, связанным с предполагаемым сотрудничеством с оккупационными властями. "В некоторых случаях соответствующих лиц обвиняли в действиях, за которые они не должны были подвергаться судебному преследованию или осуждению", - подчеркивают авторы отчета.

Один человек, задержанный за "оправдание вооруженного нападения Российской Федерации на Украину" в социальных сетях, умер в заключении. Перед смертью он жаловался, что тюремные власти не отреагировали должным образом на ухудшение состояния его здоровья, говорится в докладе ООН. Речь, вероятно, идет об блогере Гонсало Лире, имевшем американское и чилийское гражданства. Служба безопасности Украины задержала 55-летнего Лиру в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в "оправдании агрессии России против Украины". Лира умер в СИЗО в январе 2024 года. По словам его близких, он безрезультатно жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.

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